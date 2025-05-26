Поставщика оборонного завода Новосибирска приговорили к 9 годам за коррупцию

В Новосибирске рассмотрели уголовное дело Константина Еремина, руководителя компании «Трансолеум М» — поставщика новосибирского механического завода (НМЗ) «Искра». Он обвинялся в мошенничестве, передаче коммерческого подкупа и взятки (ст. 159 УК РФ, ст. 204 УК РФ, ст. 291 УК РФ) и получил девять лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф в размере 4,9 млн руб., сообщил аккаунт судов общей юрисдикции региона. После оглашения приговора Еремина взяли под стражу в зале суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Это уголовное дело было возбуждено по материалам ФСБ. Согласно версии следствия, в 2012-2018 годах глава «Трансолеум М» Константин Еремин на постоянной основе передавал заместителю гендиректора «Искры» Олегу Миргородскому и начальнику отдела снабжения завода Александру Мельникову вознаграждение за заключение договоров поставки с подконтрольными ему организациями. Общая сумма подношений, подсчитали силовики, составила 8,2 млн руб.

Помимо обвинения в коррупции, руководителю «Трансолеум М» инкриминировали хищение. «В 2017-2019 годах Константин Еремин путем предоставления должностным лицам «Искры» фиктивных коммерческих предложений обеспечил заключение между указанным предприятием и подконтрольными ему организациями договоров поставки товаров по завышенным ценам»,— рассказали в СКР, отметив, что в результате исполнения соглашений на этих условиях «Искре» был причинен ущерб на сумму 112,7 млн руб.

Ранее сообщалось, что Александр Мельников, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, получил 6,5 лет условно и штраф в размере 2 млн руб. Дело в отношении бывшего замдиректора «Искры» Олега Миргородского было прекращено в связи с истечением сроков давности.

НМЗ «Искра» — один из крупнейших в стране производителей взрывчатых веществ для добывающей промышленности.

Илья Николаев