В Госдуму внесли законопроект о ежемесячных выплатах домохозяйкам

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий ежемесячно платить домохозяйкам сумму в размере регионального прожиточного минимума. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) в своем Telegram-канале.

По словам господина Нилова, первая редакция законопроекта была разработана по инициативе Владимира Жириновского. «Одно из базовых условий выплат - статус безработного, и наш законопроект предполагает выделение среди безработных отдельной категории - как раз тех, кто занимается ведением домашнего хозяйства в семье с небольшим доходом»,— сказано в сообщении.

В пояснительной записке указано, что для дополнительной господдержки законопроект предлагает определить основания и порядок назначения выплат лицам, занятым исключительно ведением домашнего хозяйства, включая уход за детьми старше 1,5 лет, детьми-инвалидами и пожилыми родителями.

Ранее Ярослав Нилов добавил, то на мигрантов мера не распространится — получать выплату можно будет только спустя пять лет после приобретения гражданства.