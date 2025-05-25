В Сочи Вигена Саркисяна подозревают в крупном мошенничестве с землей

Полиция Сочи расследует дело о крупном мошенничестве, связанном с Вигеном Саркисяном и пятью соучастниками, пишет «Ъ». Речь идет о земельном участке в поселке Кудепста площадью 1,9 га, где сейчас находится строительный рынок. Следствие считает, что в 2018 году компания, связанная с Саркисяном, незаконно получила право долгосрочной аренды этой земли, причинив государству ущерб в 300 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Участок входит во вторую зону санитарной охраны курорта и предназначен для застройки микрорайона Кудепста-3. В 2006 году Росимущество передало его в аренду агрофирме «Кудепста», после чего право аренды несколько раз переходило между компаниями. В декабре 2015 года Арбитражный суд Краснодарского края расторг договор аренды с ООО «СтройГрупп». Однако в 2014 году, утверждает следствие, подозреваемые, включая Саркисяна, изготовили фиктивный договор, по которому права якобы перешли Алексею Сергееву. В августе 2018 года право аренды закрепили за ООО «Юнистрой», учредителем которого стал родственник Саркисяна.

Виген Саркисян сейчас находится за границей. В 2024 году Генеральная прокуратура подала против него два крупных иска. Городской суд Горячего Ключа рассматривает требование о взыскании 5,7 млрд руб. за незаконное использование земель совхоза «Чкаловский» под жилую застройку. В декабре 2024 года Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск прокуратуры об изъятии акций АО «Агрокомбинат Тепличный» в пользу государства, установив, что при приватизации комбината в 1994 году были допущены серьезные нарушения (решения суда в настоящий момент обжалуется).