Продажи билетов на летние фестивали в России выросли на 110%

Число летних фестивалей в России в 2025 году увеличилось на 43% (до 157 мероприятий), подсчитали для «Ъ» в «Яндекс Афише». По данным Kassir.ru, предпродажи билетов выросли на 110% год к году. Рост связан с развитием внутреннего музыкального туризма и появлением новых региональных форматов, таких как «Нур» в Казани и Intervals в Нижнем Новгороде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

По данным МТС Live, спрос на билеты вырос на 25% несмотря на сокращение числа фестивалей с иностранными артистами. Популярностью пользуются городские события вроде «МТС Live Лето» в «Лужниках» и Summer Sound. В 2024 году билетный рынок достиг 227 млрд руб., а в 2025-м может вырасти до 265 млрд руб.

Однако организаторы опасаются, что высокая плотность мероприятий приведет к неокупаемости в регионах. «Емкость рынка до сих пор достоверно не измерена. А по опыту прошлых фестивальных лет мы можем увидеть, как несколько крупных мероприятий проводятся в один день в соседних регионах»,— отмечает продюсер Сергей Бабич.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Нам песня лето прожить помогает».