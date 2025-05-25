На ЗАЭС сообщили об артобстреле станции в день ротации инспекторов МАГАТЭ

ВСУ вели артиллерийский огонь по территории, непосредственно прилегающей к площадке Запорожской АЭС, заявили в пресс-службе станции. Это произошло сегодня, когда на ЗАЭС проводили ротацию инспекторов МАГАТЭ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ЗАЭС Фото: Пресс-служба ЗАЭС

«Эти действия в очередной раз продемонстрировали, что противник ведет себя как террорист, готовый подвергнуть опасности сотрудников МАГАТЭ и мирных жителей Энергодара ради демонстрации своей сущности»,— сказано в сообщении ЗАЭС.

При этом повреждений и нарушений условий безопасности не зафиксировано. В пресс-службе уточнили, что станция работает в штатном режиме. Все шесть энергоблоков ВВЭР-1000 находятся в состоянии «холодный останов». Радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения в норме.

21 мая ВСУ атаковали беспилотниками учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС. В результате была повреждена крыша корпуса Г, в котором находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Он не поврежден.

Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе. С 3 марта 2022 года контролируется российскими войсками. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября того же года. Управляется «Росэнергоатомом» — «дочкой» госкорпорации «Росатом».

Подробнее о станции — в материале «Ъ» «Принцип неопределенности АЭС».

Екатерина Отрашкевич