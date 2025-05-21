ВСУ атаковали тренажер реакторного зала Запорожской АЭС

Украинская армия атаковала беспилотниками учебно-тренировочный центр (УТЦ) Запорожской АЭС. Пострадала крыша корпуса Г, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала, сообщили в пресс-службе станции. Пострадавших и критических разрушений нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @znppofficial Фото: @znppofficial

«В учебно-тренировочном центре сотрудники ЗАЭС в постоянном режиме проходят обучение... Само здание УТЦ находится вблизи площадки ЗАЭС»,— сказано в сообщении пресс-службы.

Тренировочный центр ЗАЭС дважды подвергался атакам ВСУ в 2024 году и один раз — в январе этого года. 15 мая директор по коммуникациям станции Евгения Яшина рассказывала, что удары в районе станции наносятся ежедневно.

Запорожская АЭС с шестью энергоблоками ВВЭР-1000 — самая крупная атомная станция в Европе. С 3 марта 2022 года станция в Энергодаре контролируется российскими войсками и не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября того же года. Станция управляется «Росэнергоатомом» — «дочкой» госкорпорации «Росатом».

Екатерина Отрашкевич