В поселке Таватуй построят коллектор для улучшения экологии озера

В поселке Таватуй (Свердловская область) построят канализационный коллектор для снижения загрязнения озера, рассказал в интервью «Ъ-Урал» глава Невьянского муниципального округа Александр Берчук. «С появлением централизованного водоотведения мы значительно улучшим экологию озера, особенно в связи с обсуждениями туристического развития Таватуя»,— отметил мэр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее, в апреле, министерство природных ресурсов Свердловской области подготовило предложения о включении озера Таватуй и ряда других объектов в перечень по экологическому оздоровлению водных объектов. В список вошли водоемы, наиболее нуждающиеся в расчистке и восстановлении, имеющие важное социальное значение для жителей региона. В перечень включили озера Шарташ, Щелкунское, Балтым, Багаряк, Исетское, Волчихинское, Артинское и Верхне-Сысертское водохранилища.