В Екатеринбурге озеро Шарташ планируют очистить к 2030 году
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области подготовило предложения о включении озера Шарташ и ряда других водоемов в перечень по экологическому оздоровлению водных объектов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Берег озера Шарташ
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Работы по очистке Шарташа запланированы на период с 2026 по 2030 годы в рамках федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие».
Минприроды провело анализ состояния водных объектов Свердловской области. Оно выбрало для включения в перечень водоемы, наиболее нуждающиеся в расчистке и восстановлении, имеющие важное социальное значение для жителей региона. В список вошли озера Щелкунское, Таватуй, Балтым, Багаряк, Исетское, Волчихинское, Артинское и Верхне-Сысертское водохранилища.
Ранее глава районной администрации Андрей Корюков сообщил, что последняя очистка Шарташа была в 1962 году, там скопилось очень много сапропеля.