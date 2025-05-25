Группа «РИАЛ» продала «Росхиму» вагонов на 250 млн рублей

Пермское ООО «Реэлвэй» получило в прошлом году чистую прибыль в размере 138 млн руб., свидетельствует данные сервиса «СПАРК-Интерфакс». Выручка ООО, созданного в конце 2023 года, в прошлом году составила 17 млн руб. Согласно бухгалтерскому балансу, чистая прибыль сложилась из «прочих ходов», которые в отчетном периоде составили 251 млн руб.

ООО входит в ГК «РИАЛ» депутата заксобрания Юрия Борисовца, его основной вид деятельности — предоставление займов и прочих видов кредита.

По данным «Ъ-Прикамье», на балансе ООО был парк вагонов под соляную кислоту, который в прошлом году был реализован «Росхиму». Напомним, ГК «РИАЛ» до 2024 года контролировала химкомбинат «Сода-Хлорат», который летом прошлого года был продан «Росхиму».