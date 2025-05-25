ТАСС назвал вероятную площадку второго раунда переговоров РФ и Украины

Ватикан не рассматривается как возможная площадка для второго этапа прямых переговоров России и Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Francisco Seco / Pool / Reuters Фото: Francisco Seco / Pool / Reuters

«Самый вероятный вариант на текущий момент — Стамбул. О деталях должно быть скоро объявлено»,— сказал источник ТАСС.

Глава МИД России Сергей Лавров 23 мая говорил, что считает «неэлегантным» вариант встречи России и Украины в Ватикане. По его мнению, двум православным государствам странно выбирать площадкой для переговоров католическую страну. Bloomberg в тот же день писал, что новый раунд переговоров может состояться на следующей неделе. Первый этап прошел в Стамбуле 16 мая.

Подробнее о процессе урегулирования — в материале «Ъ» «Защищенная связь».

Екатерина Отрашкевич