ТАСС назвал вероятную площадку второго раунда переговоров РФ и Украины
Ватикан не рассматривается как возможная площадка для второго этапа прямых переговоров России и Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Фото: Francisco Seco / Pool / Reuters
«Самый вероятный вариант на текущий момент — Стамбул. О деталях должно быть скоро объявлено»,— сказал источник ТАСС.
Глава МИД России Сергей Лавров 23 мая говорил, что считает «неэлегантным» вариант встречи России и Украины в Ватикане. По его мнению, двум православным государствам странно выбирать площадкой для переговоров католическую страну. Bloomberg в тот же день писал, что новый раунд переговоров может состояться на следующей неделе. Первый этап прошел в Стамбуле 16 мая.
Подробнее о процессе урегулирования — в материале «Ъ» «Защищенная связь».