Власти Невьянска обновили Аллею трудовой славы после замечания Паслера

В Невьянске покрасили все скамейки, урны и держатели фотографий на Аллее трудовой славы после поручения врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера обновить территорию до конца года, рассказал в интервью «Ъ-Урал» глава муниципалитета Александр Берчук. «Ставили задачу по ее обновлению до 9 Мая, но погодные условия не дали возможность завершить все работы вовремя, с этим сам объект не участвовал в мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), поскольку посвящен трудовым достижениям уже после боевых действий»,— пояснил мэр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Господин Берчук добавил, что в скором времени власти обновят экспозицию фотографий на Аллее. «На встречах с жителями обсуждаем возвращение на Аллею исторического направления, которое было заложено в 1988 году ко Дню Конституции СССР, когда вывешивали изображения передовиков тогда еще Невьянского механического завода»,— сказал он.

После празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога поручил властям шести регионов выяснить, почему мемориалы в ряде муниципалитетов остались «в ненадлежащем состоянии», и призвал провести «необходимые работы». Денис Паслер отметил, что Невьянск и ряд других свердловских городов «оказались не в полной мере подготовлены ко Дню Победы». «Обратил внимание на состояние аллеи Славы в Невьянске. Недопустимо, чтобы памятные места, посвященные подвигам наших предков-победителей, содержались в неудовлетворительном состоянии»,— подчеркнул врио губернатора.