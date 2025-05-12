Власти Урала выяснят, почему не везде приведены в порядок памятники солдатам ВОВ

Полпред Уральского Федерального округа (УрФО) Артем Жога поручил властям регионов Урала выяснить, почему не во всех населенных пунктах ко Дню Победы привели в порядок все памятники солдатам Великой Отечественной войны (ВОВ), сообщили в полпредстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера Фото: telegram-канал врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера

Артем Жога подвел итоги празднования Дня Победы в уральских регионах на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами. Вопрос о приведении памятников в порядок он поставил на контроль. «Зафиксирован ряд сообщений от жителей муниципалитетов о ненадлежащем состоянии мемориалов. Напоминаю, в начале года президент поручил привести в порядок все подобные объекты ко Дню Победы. Необходимо разобраться, почему этого не было сделано, и оперативно провести необходимые работы»,— сказал полпред.

В частности, один из таких случаев был зафиксирован на аллее Славы в Невьянске (Свердловская область). «Поручил своему заместителю Сергею Владимировичу Швиндту совместно с муниципалитетом разобраться и доложить: почему аллея не была обновлена к главному празднику страны и когда это будет сделано»,— сказал врио главы Свердловской области Денис Паслер. Он также подчеркнул, что с задачей приведения в порядок памятников, аллей и захоронений героев в полной мере не справились и в некоторых других городах области.

В остальном, как отметил Артем Жога, праздничные мероприятия к 80-летию Победы в регионах прошли на высоком организационном уровне, серьезных происшествий 9 мая и выходные дни зафиксировано не было.

Напомним, в Свердловской области на реконструкцию Аллеи Славы в Каменске-Уральском выделили 50 млн руб., а в Екатеринбурге отремонтировали памятник воинам-спортсменам Урала. На Ямале ко Дню Победы обновили 35 мемориалов.

Ирина Пичурина