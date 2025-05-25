Аэропорт Внуково приостановил работу

Росавиация сообщила, что с 01:17 мск в московском аэропорту Внуково действуют ограничения на прием и отправку самолетов. С аэропортов Домодедово и Жуковский, которые приостановили работу в 23:35 мск, сняли ограничения в 1:05 мск.

Минобороны России заявляло, что с 20:00 24 мая и до полуночи силы ПВО уничтожили 95 беспилотников. Из них два были сбиты над Москвой и Московской областью. Позже мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к городу уничтожили еще четыре БПЛА.