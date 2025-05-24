МВД опровергло сообщения о тотальном запрете кредитов

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что сообщения СМИ о тотальном запрете кредитования не соответствуют действительности. Инфоповод спровоцирован неправильной интерпретацией слов заместителя начальника Следственного департамента МВД Данила Филиппова, пояснила госпожа Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирина Волк

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Ирина Волк

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Профильные подразделения МВД России совместно с другими заинтересованными ведомствами постоянно работают над новыми методами защиты населения от дистанционных мошенничеств... Однако изменения в законодательство, связанные с ограничениями на выдачу гражданам кредитов, министерством не разрабатываются»,— написала Ирина Волк в Telegram-канале.

В своем выступлении на форуме Positive Hack Days 2025 Данил Филиппов предложил развивать механизм самозапрета на дистанционное оформление кредита. Для этого, например, можно включить эту функцию для всех граждан, зарегистрированных на «Госуслугах», с возможностью ее индивидуальной отмены при необходимости.

Официальная установка самозапрета на кредиты начала действовать в России с 1 марта. Любой гражданин может через «Госуслуги» подать заявку на активацию этой функции. Сервис, в частности, направлен на защиту от мошеннических действий — теперь невозможно оформить кредит дистанционно.

Подробности — в материале «Ъ» «Разрешение на самозапрет».