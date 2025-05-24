Россиянка Самсонова проиграла в финале теннисного турнира в Страсбурге

В финале турнира WTA в Страсбурге Елена Рыбакина из Казахстана победила россиянку Людмилу Самсонову. Матч завершился со счетом 6:1, 6:7 (2:7), 6:1 в пользу Рыбакиной. Рыбакина была посеяна под четвертым номером, а Самсонова — под восьмым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marta Lavandier / AP Фото: Marta Lavandier / AP

Людмиле Самсоновой 26 лет, она занимает 19-ю строчку в рейтинге WTA. В ее активе пять побед на турнирах WTA. Лучшие результаты на турнирах Большого шлема — выход в четвертый круг Уимблдона в 2021 году и Открытого чемпионата США в 2022 и 2024 годах.

Елена Рыбакина, которой 25 лет, до июня 2018 года представляла Россию. Сейчас она занимает 12-е место в рейтинге WTA и имеет девять титулов. В 2022 году она выиграла Уимблдон, а в 2023 году дошла до финала Открытого чемпионата Австралии, где уступила Арине Соболенко.

Турнир в Страсбурге проводится на грунтовых кортах и относится к категории WTA 500. Призовой фонд турнира превышает $900 тыс. В прошлом году победительницей стала американка Мэдисон Киз, а из россиянок этот турнир выигрывала Мария Шарапова в 2010 году.