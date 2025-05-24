Незаконные постройки ТЦ «Гостиный двор» в Перми находятся на газопроводе

На недавнем судебном заседании по делу о сносе построек ТЦ «Гостиный двор» в центре Перми выяснилось, что спорные помещения располагаются на газопроводе. Об этом сообщается в определении Арбитражного суда Пермского края от 16 мая. Администрация Свердловского района Перми в суде требует признать самовольной постройкой и снести два помещения в пристроях за зданием ТЦ «Гостиный двор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В мае от третьего лица — АО «Газпром газораспределение Пермь» — в суд поступили возражения на иск властей. В возражениях компания указала, что в результате осмотра установила размещение самовольной постройки на газораспределительном газопроводе низкого давления по Комсомольскому проспекту, 54. Расположение гаража и склада нарушает специальные Правила охраны газораспределительных сетей и другие отраслевые нормативные акты. «Нарушение влияет на возможность обслуживания газопровода, его эксплуатацию»,— отмечается в недавнем судебном акте. Истец ходатайствовал об уточнении вопросов к экспертизе. В результате суд отложил заседание на 2 июля.

Заявление в суд о признании двух помещений «Гостиного двора» незаконными постройками и их сносе подано городскими властями в ноябре 2024 года. Согласно материалам дела, речь идет о двух объектах капитального строительства, расположенных по адресу: Комсомольский проспект, 54, площадью 85 кв. м и 73 кв. м. Это помещения за зданием «Гостиного двора» — холодный склад и рабочий кабинет. Владеет «Гостиным двором» и спорными помещениями собственник фабрики «Хеми» Валерий Гусев.