«Торпедо» спустя два года вернулось в Российскую премьер-лигу

Московский футбольный клуб «Торпедо» сыграл вничью с «КамАЗом» со счетом 1:1 в матче 34-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). На 11-й минуте гол забил нападающий «Торпедо» Александр Юшин, на 57-й — Артем Суханов из «КамАЗа». Это обеспечило московской команде место в элитном дивизионе на следующий сезон. Последний раз «Торпедо» играло в РПЛ в сезоне 2022/23.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Невар / РИА Новости Фото: Виталий Невар / РИА Новости

По итогам РПЛ «Торпедо» заняло второе место (65 очков), уступив первенство калининградской «Балтике» (69 очков). Тройку лидеров завершает новороссийский «Черноморец» с 64 очками. На четвертом месте — «Урал» из Екатеринбурга (59 очков).

Первые две позиции в турнирной таблице обеспечивают командам места в элите. Третье и четвертое места сыграют в стыковых матчах с клубами, оказавшимися на 13-е и 14-е местах.