В Новомосковске не выявлено загрязнения воздуха после пожара из-за БПЛА

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев провел совещание по ситуации в Новомосковске, который сегодня был атакован БПЛА. Он заявил, что последствия атаки на местное предприятие ликвидировали, превышения вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

Господин Миляев уточнил, что пострадавшим выплатят компенсацию в зависимости от степени тяжести полученных травм. Администрация Кимовского района также поможет местным жителям с ремонтом поврежденных частных домовладений, написал губернатор в Telegram.

В течение ночи над Тульской областью был уничтожен один беспилотник, сообщало Минобороны. В результате атаки БПЛА на одном из предприятий в Новомосковске был поврежден трубопровод с природным газом, пострадали три человека. Возник пожар, его потушили. Также получила повреждения емкость с кислотой. Название предприятия губернатор не приводил.