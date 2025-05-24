На предприятии в Новомосковске после атаки БПЛА повреждена емкость с кислотой

Емкость с кислотой получила повреждения на предприятии в Новомосковске Тульской области, которое утром было атаковано БПЛА. Превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не зафиксировано, заявил губернатор региона Дмитрий Миляев.

На месте работают лаборатории Роспотреднадзора и оперативные службы. В Новомосковск по поручению губернатора прибыл первый заместитель—председатель правительства Михаил Пантелеев, уточнил господин Миляев в Telegram.

За ночь над Тульской областью уничтожили один беспилотник, сообщало Минобороны. В результате атаки БПЛА на предприятии в Новомосковске был поврежден трубопровод с природным газом. Начался пожар, его уже потушили. Пострадали три человека, двое из них госпитализированы.