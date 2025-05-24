В Тульской области из-за атаки БПЛА пострадали три человека

В результате атаки БПЛА на одном из предприятий в Новомосковске поврежден трубопровод с природным газом. Возгорание уже потушено, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Пострадали три человека.

Губернатор уточнил, что двое были госпитализированы, информация об их состоянии не приводится. Третьему пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте. В Кимовском районе области при падении обломков дрона также были незначительно повреждены несколько частных домовладений, добавил господин Миляев в Telegram.

В течение ночи в Тульской области объявляли опасность атаки БПЛА. Над территорией региона был уничтожен один БПЛА, сообщало Минобороны. По его данным, в общей сложности за ночь сбили 94 беспилотника над шестью российскими регионами.