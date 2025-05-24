ФССП: с начала года из России выслали более 19 тыс. мигрантов

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) за четыре месяца 2025 года выдворили из России 19,1 тыс. незаконных мигрантов. Это на 11,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (21,7 тыс.).

В ФССП связали снижение числа высылаемых мигрантов с указом президента, которым иностранцам и лицам без гражданства предоставили возможность урегулировать свое правовое положение в стране до 10 сентября.

В 2024 году за пределы РФ было выдворено 88 тыс. иностранных граждан, незаконно пребывавших в стране, рассказали «Интерфаксу» в службе.

С 1 сентября власти Москвы и Подмосковья начнут контролировать местоположение въезжающих в столичный регион мигрантов. Соответствующий законопроект Госдума приняла на этой неделе. Иностранцы должны будут зарегистрироваться в «специализированном мобильном приложении» и самостоятельно передавать МВД данные о месте своего нахождения.

Подробности — в материале «Ъ» «Мигрантам лезут в телефон».