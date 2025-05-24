Суд арестовал бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Нестеренко

Бывший вице-губернатор Краснодарского края Александр Нестеренко арестован на 1 месяц 29 суток по делу о злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК). Об этом сообщили в пресс-службе судов региона. Бывший вице-губернатор с обвинением согласился и на смягчении наказания не настаивал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Нестеренко

Фото: Администрация Краснодарского края Александр Нестеренко

Фото: Администрация Краснодарского края

По версии следствия, Александр Нестеренко, будучи и.о. руководителя ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края», использовал полномочия вопреки интересам службы. Ущерб по его делу составляет около 130 млн руб. Деньги могли быть присвоены при подписании актов о строительстве социальных объектов в новых регионах.

Александра Нестеренко задержали 22 мая. 21 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил ему уйти с должности из-за срывов сроков в строительстве.