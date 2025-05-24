Медведев упомянул недавнее сообщение «радиостанции Судного дня»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал последние массированные атаки беспилотников со стороны Украины по территории РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В своем сообщении господин Медведев иронично сослался на загадочную военную радиостанцию УВБ-76, известную как «радиостанция Судного дня». «Радиостанция Судного дня: на смену майскому "беззлобию" пришел лютый "хрюкостяг"», — написал господин Медведев.

Он резко раскритиковал европейских лидеров за молчание по поводу атак на гражданские объекты России в преддверии и после Дня Победы. Чиновников из Парижа, Берлина и Лондона Дмитрий Медведев назвал «педикулезными свиньями» и заявил, что они вскоре «поднимут дикий визг» с требованиями 30-дневного перемирия и новых санкций в отношении РФ.

По мнению господина Медведева, европейские партнеры Киева могли бы решить проблему, просто избавившись от украинских «кровососущих паразитов». «Сначала уничтожьте мерзких кровососущих паразитов на своем грязном теле. И помните: в крайнем случае расплодившихся вшей санитары уничтожают огнем, сжигая все источники застарелого педикулеза»,— написал Дмитрий Медведев.