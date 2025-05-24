За первый квартал в Россию въехали более 5 тыс. украинцев

В январе--марте 2025 года российскую границу пересекли 5427 граждан Украины. Из них только 21 человек указал целью визита туризм, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные статистики.

Согласно ей, 5129 украинцев приехали в страну с частным визитом. 186 украинцев назвали целью поездки деловой визит, 55 — приезжали по работе, 27 — по учебе, 9 проезжали через РФ транзитом.

За упомянутый период почти 5 тыс. украинцев воспользовались воздушным транспортом. Еще 405 человек въехали в Россию на автомобиле, 26 пришли пешком.

В марте Владимир Путин подписан закон, согласно которому граждане Украины, находящиеся в России без законных оснований, должны урегулировать свое пребывание в стране до 10 сентября либо выехать из страны к тому же сроку. Президент поручил МВД не привлекать украинцев за нарушения режима пребывания в России до указанной даты.