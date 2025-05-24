В Среднеколымском районе Якутии сняли режим ЧС из-за паводка

В реке Колыма начал снижаться уровень воды. В связи с этим в Среднеколымском районе Якутии снят режим ЧС, введенный из-за паводка, сообщило региональное МЧС.

В ведомстве уточнили, что было произведено 11 подрывов и использовано 9,325 т взрывчатых веществ. В итоге в течение шести часов наблюдается значительное снижение уровня воды. В частности, вода ушла с дворовых территорий и взлетно-посадочная полосы (ВПП) аэропорта Среднеколымска. Остается подтопленной ВПП аэропорта поселка Зырянка на 15%, приводит «РИА Новости» слова главы якутского МЧС Павла Гарина.

Аэропорт Среднеколымск в Якутии утром 20 мая приостановил прием и отправку самолетов из-за затопления ВПП. 21 мая власти Среднеколымского района ввели режим ЧС. Было частично затоплено как минимум 8 дорог и 12 дворовых территорий. Причиной повышения уровня воды стал затор, который образовался в 15 км ниже Среднеколымска.