Аэропорт Среднеколымск закрыт из-за затопления взлетно-посадочной полосы

Аэропорт Среднеколымск в Якутии утром 20 мая приостановил прием и отправку самолетов. Это связано с затоплением взлетно-посадочной полосы из-за прохождения ледохода на реке Колыма, на левом берегу которой расположен аэропорт. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Оборудование аэропорта заранее переместили со взлетно-посадочной полосы в безопасное место. Транспортную доступность Среднеколымского района обеспечат за счет вертолетов. Они будут летать в Среднеколымск из поселка Белая Гора. Расстояние между населенными пунктами — около 330 км. Вертолеты также будут летать в Зырянку, в которой аэропорт закрыт по той же причине с 14 мая.

20 мая в Среднеколымском районе Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации, так как уровень воды в Колыме превысил отметку опасного явления. Для устранения затора на реке специалисты МЧС России использовали более трех тонн взрывчатки.

Среднеколымск расположен в 1,3 тыс. км северо-восточнее Якутска. В районе проживает около 3 тыс. человек. Пассажиропоток аэропорта в прошлом году составил 19 тыс. человек.