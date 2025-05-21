Власти Среднеколымского района Якутии ввели режим ЧС из-за паводка

В Среднеколымском районе Якутии объявлен режим ЧС. Как сообщает Оперативный штаб республики, у затора на реке Колыма ведутся взрывные работы.

Во вторник, 20 мая, уровень воды у Среднеколымска превысил критическую отметку (12 м) на 72 см. Было частично затоплено восемь дорог местного значения и 12 дворовых территорий. Причиной повышения уровня воды стал затор, который образовался в 15 км ниже Среднеколымска у местности Луобуя. Группа взрывников на вертолете Ми-8 МЧС России совершила четыре вылета для устранения затора. Всего было использовано 3,1 т взрывчатки.

«Удалось взорвать большое ледовое поле, но ледоход, к сожалению, не возобновился. В ближайшие часы коллеги планируют совершить еще два вылета уже на вертолете «Полярных авиалиний». Запасы взрывчатки для этого пока имеются, завтра доставим дополнительный объем», — сообщил первый зампред правительства региона Дмитрий Садовников (https://t.me/sadovnikovdd/2939).

По данным Якутского УГМС, в ближайшие сутки, при сохранении затора льда ниже поста, уровень воды может вырасти до 13—13,4 м. Ожидается затопление пониженных участков населенного пункта.

Николай Борисов, Якутск