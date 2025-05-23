Минспорта: для посещения матча за Суперкубок потребуется карта болельщика
Для посещения матча за Суперкубок России по футболу потребуется карта болельщика, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Министерства спорта.
Как пояснили в ведомстве, матч имеет статус межрегионального соревнования, подчиняющегося таким же правилам, как матчи Российской Премьер-лиги и финал Кубка России, где действует паспорт болельщика.
В министерстве отметили, что при росте посещаемости футбольных матчей количество правонарушений на трибунах снижается. Это свидетельствует о позитивном влиянии новых мер на безопасность на стадионах, считают в ведомстве.
Суперкубок России — это матч между победителем Кубка России и чемпионом РПЛ. Ранее карта болельщика не требовалась для посещения этого события, но теперь ее оформление станет обязательным.