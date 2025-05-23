Завершено расследование дела о попытке отравить мужчину пирожками с ртутью

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела москвича, который пытался отравить своего знакомого пирожками с ртутью. Его обвинили в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Дело передали для направления в суд, сообщила пресс-служба ведомства.

11 февраля мужчина с помощью шприца подмешал ртуть в еду своего знакомого, которую они купили в кафе на юго-западе Москвы. Потерпевшего вместе со злоумышленником, который симулировал признаки отравления, отвезли в больницу. После этого в заведении прошли проверки продукции, однако в образцах не нашли нарушений норм безопасности.

Во время допросов обвиняемый менял показания и настаивал на случайности происшествия. Однако после представленных доказательств он признал вину и рассказал об обстоятельствах произошедшего. Как оказалось, для убийства отравитель купил около десяти ртутных градусников. На совершение преступления москвича подтолкнула ревность.

15 февраля обвиняемого взяли под стражу. Во время заседания он полностью признал вину, но просил не арестовывать его. Двумя днями позже стало известно, что кафе, где произошло отравление, закрыли на 45 дней.

Никита Черненко