Пытавшегося из ревности отравить знакомого ртутью москвича арестовали

Суд в Москве отправил под арест обвиняемого в попытке отравления знакомого пирожком со ртутью, сообщила столичная прокуратура. Фигуранту предъявлено обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Вину он признал, но просил не заключать его под стражу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Москвы Фото: Прокуратура Москвы

ЧП случилось 11 февраля в кафе на юго-западе Москвы. Москвич заранее купил градусники, достал оттуда ртуть и набрал ее в шприц, а затем подмешал ртуть в еду своему знакомому. Потерпевшего увезли в больницу. Подозреваемого тоже госпитализировали, так как он симулировал отравление, но его анализы это не подтвердили.

Во время допросов подозреваемый несколько раз менял показания, однако впоследствии полностью признал вину. По данным СКР, мотивом преступления стала ревность. «Я знал, что он возьмет от меня слойку и съест ее вместе с ртутью, потому что ему нравились эти слойки»,— рассказал фигурант о том, как отравил знакомого.