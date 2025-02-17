Приставы закрыли пекарню, где мужчина пытался отравить знакомого ртутью

Проверка Роспотребнадзором кафе-пекарни на юго-западе Москвы, где мужчина пытался отравить своего знакомого ртутью, выявила грубые нарушения в работе заведения. Суд решил приостановить деятельность пекарни на 45 дней, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ ФССП по Москве.

После попытки отравления Роспотребнадзор проверил кафе-пекарню «Мельница» на Симферопольском бульваре и установил грубые нарушения санитарного законодательства и законодательства в сфере технического регулирования. В частности, в кафе отсутствовали документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов. Было зафиксировано несоблюдение технологических процессов при готовке. Владелец предупрежден об ответственности в случае неисполнения требований суда.

11 февраля мужчина пытался отравить своего знакомого пирожком со ртутью. Он заранее купил градусники, достал оттуда ртуть, набрал ее в шприц, а затем подмешал в еду своему знакомому. Потерпевший госпитализирован. Подозреваемого также доставили в больницу, так как он пытался симулировать отравление.

На данный момент подозреваемый арестован. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Согласно признанию подозреваемого, он совершил преступление из-за ревности. В ТАСС уточнили, что отравление пирожком со ртутью не было связано с работой заведения.