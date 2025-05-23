В Новороссийске меняют стекла в пострадавших от атаки БПЛА домах

Замену стекол в квартирах, пострадавших от атаки украинских беспилотников 3 мая, начали на улице Суворовской. Об этом сообщили в администрации Южного внутригородского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Сегодня привезли первую партию стекол. В настоящее время ведутся работы по замене»,— говорится в сообщении.

В результате массированной атаки киевского режима в ночь на 3 мая 2025 года в Новороссийске пострадали 231 квартира и два частных дома. В мэрии обещали помочь с восстановлением поврежденного имущества.

Денежные компенсации после атаки БПЛА выплатили 375 жителям Новороссийска. Общая сумма выплат составила 7,3 млн руб. Размер выплат пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, по решению мэра Новороссийска Андрея Кравченко, был увеличен на 50%.

Алена Воробьева