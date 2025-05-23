Тетюхинский госпиталь планируют адаптировать для реабилитации участников СВО

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер сообщил о планах по созданию реабилитационного центра для участников специальной военной операции (СВО) на базе Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра (УКЛРЦ) имени Владислава Тетюхина в Нижнем Тагиле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр имени Тетюхина

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр имени Тетюхина

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Совместно с Социальным фондом РФ сейчас работаем над созданием реабилитационного центра для военнослужащих. Одно из самых заметных медицинских учреждений Нижнего Тагила и области в целом — Тетюхинский госпиталь. Считаю, что стоит рассмотреть возможность адаптации учреждения под реабилитацию наших военнослужащих»,— написал господин Паслер в своем Telegram-канале по итогам визита в Нижний Тагил.

Напомним, в 2021 году сотрудники УКЛРЦ обращались к президенту РФ с просьбой о выделении квот на эндопротезирование суставов. Аналогичное письмо было направлено губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. В нем говорилось, что свердловский минздав не выделил квоты в 2020 и 2021 годах, чем «препятствовал предоставлению медицинской помощи жителям региона и реализации ими своих конституционных социальных прав». В январе 2024 года суд первой инстанции постановил, что около 30% акций госпиталя переходят в собственность КРСУ.

Полина Щуцкая