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Правительству Свердловской области перешли 30% акций госпиталя имени Тетюхина

Через Корпорацию развития Среднего Урала (КРСУ) правительству Свердловской области стали принадлежать 30% акций Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра имени Тетюхина. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор КРСУ Андрей Мисюра.

Андрей Мисюра сообщил, что через КРСУ правительству Свердловской области стали принадлежать 30% акций Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра имени Тетюхина

Андрей Мисюра сообщил, что через КРСУ правительству Свердловской области стали принадлежать 30% акций Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра имени Тетюхина

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Андрей Мисюра сообщил, что через КРСУ правительству Свердловской области стали принадлежать 30% акций Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра имени Тетюхина

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В январе суд первой инстанции постановил, что около 30% акций госпиталя переходят в собственность КРСУ. По словам господина Мисюры, были отозваны апелляционные заявления с обеих сторон. Тогда же было заявлено, что планируется увеличить набор услуг медцентра, в том числе коммерческих, и расширить сотрудничество с научными организациями, в частности с Уральским государственным медицинским университетом.

Напомним, в апреле 2021 года КРСУ подала к госпиталю иск о взыскании 1,4 млрд руб., в эту сумму входили заем, который корпорация в 2014 году предоставила для строительства медцентра в Нижнем Тагиле, и проценты по нему. По условиям соглашения, КРСУ и госпиталь должны были создать общее юрлицо, 25% акций которого перешли бы корпорации как возврат займа. Но процесс передачи затянулся, из-за чего корпорация потребовала вернуть заем в денежном эквиваленте.

В январе 2022 года 17-й Арбитражный апелляционный суд обязал КРСУ принять акции АО «Госпиталь ВИТ» в размере 25,6% уставного капитала. Позднее КРСУ обжаловала решение, а Арбитражный суд Уральского округа приостановил его исполнение. После в АО «Госпиталь ВИТ» заявили, что стороны прорабатывают мировое соглашение.

Анастасия Таначева

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