Губернатор Орловской области призвал не публиковать кадры с места падения Ми-8

Губернатор Орловской области Андрей Клычков попросил жителей не публиковать фото- и видеоматериалы с места крушения вертолета Ми-8. Кадры могут быть использованы противником в своих целях, пояснил глава региона.

«Этим вы способствуете панике и помогаете врагу. В первую очередь это ваша личная безопасность»,— написал господин Клычков в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что службы МЧС и правоохранительные органы проводят оперативные действия на месте происшествия. Угроз для жителей поселка нет.

Вертолет разбился рядом с поселком Нарышкино Урицкого района. Экипаж погиб. Ми-8 упал в безлюдной местности, разрушений нет, сообщили в пресс-службе Московского военного округа. Предварительной причиной крушения стала техническая неисправность.