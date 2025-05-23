Киев объявил о запуске инвестфонда в рамках соглашения с США о недрах

Первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко объявила о запуске инвестиционного фонда в рамках соглашения с США о полезных ископаемых. В администрации США раньше говорили, что сделка по редкоземельным металлам входит в план США по урегулированию конфликта на Украине.

«Украина и США завершили все необходимые процедуры по запуску американо-украинского фонда восстановления»,— сообщила вице-премьер в в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Для завершения процедуры была необходима дипломатическая нота от США. Как уточнила Юлия Свириденко, сегодня, 23 мая, ее передала украинской стороне временная поверенная в делах США на Украине Джули С. Дэвис. «Теперь можно официально считать, что фонд запущен»,— заключила госпожа Свириденко.

17 апреля Киев и Вашингтон подписали меморандум, который подтвердил намерение сторон заключить соглашение о полезных ископаемых. В нем отмечалось, что США оказали Киеву значительную финансовую и материальную поддержку и хотели бы иметь возможность инвестировать в Украину в будущем. 30 апреля стороны подписали соглашение о создании инвестиционного фонда. С украинской стороны отмечали, что Киев будет вносить в него 50% всех доходов от новой ренты и новых лицензий на добычу полезных ископаемых.

Подписание сделки между США и Украиной по редкоземельным металлам в феврале сорвалось после публичной ссоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Reuters сообщало, что вскоре страны могут вернуться к подписанию сделки, но Белый дом это опроверг. Позже президент Соединенных Штатов анонсировал «историческое решение» о наращивании добычи редкоземельных металлов в США. Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолц говорил, что сделка по редкоземельным металлам входит в план США по урегулированию военного конфликта на Украине.

Подробнее о контактах США и Украины — в материале «Ъ» «Украину ставят на счетчик».

Анастасия Домбицкая