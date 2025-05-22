На ЕГЭ в Свердловской области будут следить более 3 тыс. камер с ИИ

В Свердловской области за проведением единого государственного экзамена (ЕГЭ) будут следить более 3 тыс. камер с искусственным интеллектом, сообщил на пресс-конференции директор екатеринбургского филиала компании «Ростелеком» Дмитрий Лукошков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

В этом году в 74 пунктах проведения ЕГЭ в Екатеринбурге обновили кабельные линии и заменили устаревшее оборудование. В каждой аудитории установлены камеры, охватывающие все помещение. Для обнаружения нарушений используется нейросеть, которая отправит сигнал наблюдателю.

«Алгоритмы, которые работают на основе систем машинного зрения, в дни проведения экзаменов будут просматривать онлайн видеопоток. Мы готовы полностью к проведению экзаменов ЕГЭ, наша инфраструктура готова, защита от сетевых атак также предусмотрена»,— отметил директор екатеринбургского филиала компании «Ростелеком» Дмитрий Лукошков.

По словам директора гимназии №13 Риммы Стихиной, камеры не мешают ученикам и снимают вопросы по процедуре сдачи экзамена.

Напомним, первые экзамены пройдут 23 мая. Выпускники будут сдавать химию, историю и литературу. В этом году в организации ЕГЭ задействованы 17 тыс. выпускников, 180 экзаменационных пунктов и 6,5 тыс. педагогов.

Полина Щуцкая