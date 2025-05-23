В Белгородской области мирный житель получил ранение при атаке БПЛА

FPV-дрон армии Украины атаковал грузовой автомобиль в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Пострадал мирный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

У мужчины неглубокие раны на лице, минно-взрывная травма и баротравма. Его доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. Позже переведут в областную больницу, заверил господин Гладков. Губернатор в своем Telegram-канале выложил фотографии поврежденного грузовика ГАЗ: у него побито стекло и деформирован кузов.

В Белгородской области за прошедшие сутки при обстрелах пострадали два человека. За ночь российская армия перехватила 112 беспилотников. 24 из них сбиты над Москвой и Московской областью.