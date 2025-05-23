Челябинский электробус пройдет тестовую обкатку в Санкт-Петербурге

Электробус «Синара -6253» производства Челябинского завода городского электротранспорта (ЧЗГЭТ, входит в «Синара — городские машины» холдинга «Синара — транспортные машины») пройдет обкатку на улицах Санкт-Петербурга. Соглашение о тестовой эксплуатации нового транспорта 23 мая подписали генеральный директор петербургского ГУП «Пассажиравтотранс» Андрей Лызин и гендиректор «Синара-городские машины» Сергей Шунин.

Обкатка электробуса продлится два месяца и позволит оценить его работу в реальных городских условиях. Машина оснащена аккумуляторами, обеспечивающими пробег до 240 км в городском режиме без подзарядки. Электробус полностью низкопольный, в салоне на 35 посадочных мест имеется система климат-контроля, USB-слоты для зарядки мобильных устройств, высокие потолки, антивандальные кресла и двери с функцией «антизажим». Машина выполнена в зеленом цвете, дизайн экстерьера разработан с учетом праздничной символики 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По словам Сергея Шунина, скоро машина станет частью транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в середине апреля челябинский электробус прошел сертификационные испытания и получил свидетельство, подтверждающее соответствие требованиям безопасности и экологическим стандартам стран Таможенного союза.