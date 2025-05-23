Деньги лежат на берегу

Корпорация «Остров первый» в ближайшие два года планирует потратить на проект насыпного острова в Сочи более 250 млн руб. Общий объем инвестиций оценивается в 1 трлн руб. Компания намерена получить финансирование от банков и крупнейших российских инвесторов, один из которых, по словам руководства компании, подтвердил участие в проекте. Также организация хочет создать на курорте транспортно-пересадочный узел, который позволит соединить остров с материком. Эксперты считают, что сегодня проект выглядит как амбициозная, но слабо проработанная инициатива.



Фото: презентация Булата Шакирова

На проект насыпного острова в Сочи на 2025–2026 годы заложено 250–300 млн руб., сообщил в ходе беседы с журналистами на выставке Mallpic учредитель и управляющий директор корпорации «Остров первый» Булат Шакиров. Компания выделила эти средства на оплату «бумажной работы».

Искусственный остров рассчитывают создать напротив Мацестинского виадука. На территории площадью около 50 га планируется построить 1,5 млн кв. м недвижимости. Объем инвестиций в проект оценивается более чем в 1 трлн руб., срок окупаемости — в 12 лет.

Булат Шакиров подчеркнул, что проект насыпного острова — частный. По его словам, мэрия курорта и органы государственной власти согласны с тем, что проект должен быть реализован без иностранных инвестиций. После получения полного пакета проектной документации и разрешения на строительство компания намерена привлечь финансирование от банков и крупнейших российских инвесторов.

«В ходе последних переговоров один из десяти богатейших бизнесменов России подтвердил свое вхождение в проект. Я пока не получил разрешение на то, чтобы назвать вам его имя и фамилию»,— сообщил в беседе с журналистами Булат Шакиров.

Он добавил, что сейчас идут переговоры с ПАО «Сбербанк России». «Это наш основной партнер по всем остальным проектам. Мы с ними предварительно согласовали финансовую модель (проекта насыпного острова.— “Ъ-Сочи”). Она показывает сверхприбыль, потому что строительство 1 га в море сейчас обходится в два раза дешевле покупки 1 га на берегу»,— поделился спикер. Он отметил, что продажи недвижимости на искусственном острове пока не открыты.

В системе «СПАРК-Интерфакс» указано, что на Бахтияра Шакирова зарегистрированы несколько фирм, включая ООО «СЗ "Корпорация Остров Первый"». Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 20 тыс. руб. В 2024 году компания показала чистый убыток 129 млн руб.

Господин Шакиров также сообщил, что в планах построить на берегу материка большой транспортно-пересадочный узел. «Из этого места на остров будут отправляться, скорее всего, беспилотные электрические автобусы. На самом острове автотранспорта не будет»,— сообщил управляющий директор. С его слов, разработано 18 вариантов моста, который свяжет остров с городом.

В ноябре прошлого года «Ъ-Сочи» узнал, что на курорте началось проектирование насыпного острова (см. «Ъ-Сочи» от 8 ноября 2024 года). «Следующие два года мы планируем заниматься проектированием, а затем семь лет — строительством этого объекта»,— заявил тогда господин Шакиров.

Позднее он рассказал, что в 2025 году компания планирует оформить все необходимые разрешения (см. «Ъ-Сочи» от 30 января). Также он сообщил, что строительство искусственного острова начнется в 2026 году, а завершение проекта запланировано на 2031 год.

В марте этого года Булат Шакиров уточнил, что проектная документация будет разработана к концу 2026 года (см. «Ъ-Сочи» от 18 марта). Работы по созданию острова и строительству объектов должны быть завершены в 2032 году, отметил он.

На выставке Mallpic Булат Шакиров рассказал журналистам, что, «скорее всего», к 2031 году будут созданы гидротехнические сооружения. «Реальную инфраструктуру мы сможем увидеть в 2035 году»,— заявил спикер.

В пресс-службе администрации города-курорта «Ъ-Сочи» сообщили, что разрешение на создание острова и любого строительного объекта на нем выдает и контролирует Министерство строительства РФ. Полномочия мэрии по сопровождению проектов, предполагаемых к размещению в городе, не распространяются на «вновь создаваемые территории суши».

«Если будет дано соответствующее поручение федеральных органов, администрация курорта примет участие в его (насыпного острова.— “Ъ-Сочи”) детальной проработке с учетом интересов местных жителей»,— отметили в пресс-службе мэрии города.

В министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края не поступало официальной информации о проекте создания насыпного острова в Сочи. Об этом «Ъ-Сочи» сообщили в пресс-службе ведомства. В министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России не смогли оперативно ответить на запрос издания.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков считает, что проект насыпного острова в Сочи выглядит как амбициозная, но пока слабо проработанная инициатива. «Для перехода к реальной фазе строительства потребуется не только завершение подготовительной документации, но и вовлечение финансовых институтов, технических подрядчиков, а возможно, и участие государства. Пока же он (проект насыпного острова.— “Ъ-Сочи”) остается концептуальной идеей, судьба которой будет зависеть от способности разработчиков убедить рынок в ее жизнеспособности и рентабельности»,— говорит эксперт.

«Практика показывает, что для проектов подобного масштаба и сложности необходимы либо государственная поддержка, либо наличие устойчивой финансовой модели и предварительных соглашений с инвесторами. В данном случае пока речь идет о ранней стадии — без утвержденной концепции освоения острова, без анализа спроса и с неопределенной нормативной средой. Для банков и институциональных инвесторов первоочередными факторами являются юридическая чистота проекта, просчитанная доходность и спрос, устойчивые партнерские связи с девелоперами, властями и потенциальными резидентами. Без этих компонентов привлечение долгосрочного финансирования представляется крайне затруднительным, особенно в условиях повышенных процентных ставок и общей осторожности в отношении сложных инфраструктурных инициатив»,— разъясняет Ярослав Кабаков.

Как считает эксперт по инвестициям в недвижимость Евгений Ткачев, сейчас должен определиться основной инвестор из банковского сектора. Затем привлечение частных инвестиций в проект «будет проходить легче». «При прохождении всех проектных экспертиз и достаточном наполнении концепции острова он с легкостью станет новой точкой притяжения»,— полагает эксперт.

Андрей Куценко