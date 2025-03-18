На насыпном острове в Сочи хотят построить квартал небоскребов за 1 трлн рублей

Корпорация «Остров Первый» планирует возвести квартал небоскребов на искусственном острове в Сочи площадью 50 га, сообщил «Ведомости-Юг» управляющий директор компании Булат Шакиров. Общий объем инвестиций составил 1 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По информации господина Шакирова, на территории 50 га планируется возвести 1,5 млн кв. м недвижимости, в том числе 100-метровую ИТ-башню, жилые комплексы, гостиницы и апартаменты.

Разработка проектной документации завершится к концу 2026 года. Создание острова и возведение объектов намечено на 2032 год.

Минстрой РФ сообщает об отсутствии официальных данных о проекте на март 2025 года. Администрация Сочи также не включила проект в планы развития города.

Булат Шакиров отметил, что компания уже провела встречи с Росприроднадзором и Агентством по привлечению инвестиций Краснодарского края. Согласование проекта, по оценкам корпорации, займет около двух лет.

Мария Удовик