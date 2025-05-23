На пляже Анапы заменили более километра защитных сетей от мазута

В Анапе спасатели заменили 1,1 км защитных полипропиленовых сетей, установленных в районе дома отдыха «Фея-2». Новые конструкции, как и предыдущие, скручены в плотный жгут, что позволяет им эффективно задерживать мазут при слабом волнении на море и не допускать попадания загрязнений на берег, сообщает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

В ведомстве отметили, что выбранная форма сетей устойчива к замыванию песком. Изношенные элементы, собравшие мазут, будут утилизированы.

В феврале 2025 года сотрудники «Кубань-СПАС» уже усилили защиту побережья, установив второй слой сетей поверх загрязненных конструкций. По информации краевой администрации, это решение позволило сохранить барьер от нефтепродуктов даже в условиях морозов и сильного ветра.

Разлив мазута произошел 15 декабря 2024 года в результате столкновения двух танкеров «Волгонефть» в Черном море. На побережье Анапы было выброшено около 2,5 тыс. т нефтепродуктов. Следы загрязнения также были зафиксированы на берегах Крыма.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Общенациональный союз организаций индустрии гостеприимства (ОСИГ) направил в Минэкономразвития РФ пакет предложений по поддержке туристического бизнеса Анапы и соседних территорий, пострадавших от разлива мазута в декабре 2024 года.

Анна Гречко