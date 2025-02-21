На пляжах Анапы уложили новый слой защитных сетей от мазута

На отдельных участках пляжей Анапы сотрудники «Кубань-СПАС» установили дополнительный слой защитных полипропиленовых сетей от выброса нефтепродуктов. Как сообщает оперштаб Краснодарского края, новое покрытие разместили поверх прежних конструкций, загрязненных мазутом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

«Сети, которые уже выполнили свою задачу и удержали фракции нефтепродуктов, вмерзли в песок. При текущих погодных условиях — сильный ветер и мороз — достать их, не порвав, не получилось»,— отметили спасатели.

Представители администрации Краснодарского края подчеркнули, что двойной слой защитных конструкций сохранит эффективность барьера. Загрязняющие вещества останутся на поверхности, а при улучшении погодных условий специалисты демонтируют оба слоя одновременно.

Загрязнение пляжей Краснодарского края произошло 15 декабря 2024 года в результате крушения двух танкеров «Волгонефть» в Черном море. Из судов вылилось около 2,5 тыс. тонн нефтепродуктов. К утру 17 декабря мазут выбросило на побережье Анапы. Нефтепродукты также находят на берегу Крыма и Севастополя.

Нурий Бзасежев