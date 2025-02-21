На пляжах Анапы уложили новый слой защитных сетей от мазута
На отдельных участках пляжей Анапы сотрудники «Кубань-СПАС» установили дополнительный слой защитных полипропиленовых сетей от выброса нефтепродуктов. Как сообщает оперштаб Краснодарского края, новое покрытие разместили поверх прежних конструкций, загрязненных мазутом.
Фото: Оперативный штаб Краснодарского края
«Сети, которые уже выполнили свою задачу и удержали фракции нефтепродуктов, вмерзли в песок. При текущих погодных условиях — сильный ветер и мороз — достать их, не порвав, не получилось»,— отметили спасатели.
Представители администрации Краснодарского края подчеркнули, что двойной слой защитных конструкций сохранит эффективность барьера. Загрязняющие вещества останутся на поверхности, а при улучшении погодных условий специалисты демонтируют оба слоя одновременно.
Загрязнение пляжей Краснодарского края произошло 15 декабря 2024 года в результате крушения двух танкеров «Волгонефть» в Черном море. Из судов вылилось около 2,5 тыс. тонн нефтепродуктов. К утру 17 декабря мазут выбросило на побережье Анапы. Нефтепродукты также находят на берегу Крыма и Севастополя.