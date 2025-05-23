ОСИГ предложил Минэкономразвития РФ меры поддержки турбизнеса Анапы

Общенациональный союз организаций индустрии гостеприимства (ОСИГ) направил в Минэкономразвития пакет предложений по поддержке туристического бизнеса Анапы и соседних территорий, пострадавших от разлива мазута в декабре 2024 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо главы ОСИГ Алексея Волкова заместителю министра экономразвития Дмитрию Вахрукову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

ОСИГ предлагает освободить предприятия туриндустрии региона от налогов и неналоговых платежей на 2025 год, а также выделить субсидии и беспроцентные займы малому и среднему бизнесу для возмещения части затрат на оплату труда постоянных сотрудников.

Правительство РФ ранее уже предоставило отсрочку по страховым взносам, налогу на имущество организаций и земельному налогу для пострадавшего бизнеса. Платежи, накопленные с февраля по октябрь 2025 года, предприниматели смогут внести в конце года.

Помимо финансовой поддержки, ОСИГ разработал репутационные меры для восстановления потока туристов. В их числе — обустройство общественных пространств на набережных и пляжах, организация исторических, культурных, спортивных, познавательных, развлекательных и гастрономических мероприятий.

В документе также перечислены рекомендации для самого бизнеса: сокращение издержек, повышение производительности труда, пересмотр формата работы и диверсификация направлений. ОСИГ предлагает внедрять формат «все включено», расширять ассортимент услуг за счет экскурсионных программ и сотрудничества с винодельнями, заповедниками, объектами агротуризма.

В конце апреля Российский союз туриндустрии (РСТ) инициировал приостановку туристического налога в наиболее пострадавших от чрезвычайной ситуации районах — Анапе и Темрюкском районе. 13 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил главам муниципалитетов временно приостановить сбор пошлины. Новотаманское сельское поселение приняло такое решение 14 мая, Анапа — 15 мая.

Нурий Бзасежев