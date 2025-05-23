Роспотребнадзор: морская вода от Новороссийска до Сочи соответствуют нормам

Исследования атмосферного воздуха, прибрежной территории и морской воды от Новороссийска в направлении Сочи не выявили нарушений санитарных норм. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову.

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При этом пляжи черноморского побережья Темрюкского района и Анапы остаются в зоне высокого риска и не могут использоваться для отдыха.

«Территория Анапы и черноморского побережья Темрюкского района, обращу на это внимание, именно черноморского побережья, к сожалению, на сегодняшний день остается в зоне высокого риска. Мы каждый день отбираем на каждом из 150 пляжей песок и воду. Пока эти пляжи не могут быть использованы, там проводятся работы по их очистке»,— отметила госпожа Попова.

Ранее Роспотребнадзор представил заключение о состоянии пляжей Анапы и Темрюкского района, пострадавших от выбросов мазута после крушения танкеров в декабре 2024 года. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о несоответствии пляжей Анапы требованиям для проведения курортного отдыха. Оперативный штаб Кубани отметил, что зоны рекреации могут функционировать без пляжей, что позволит провести курортный сезон в Анапе и Темрюкском районе.

Как сообщал «Ъ-Кубань», песок с мазутом, доставленный компанией «Южный город» с побережья Анапы на полигон в Семикаракорском районе Ростовской области, вывезут на кубанский полигон. Предприятие заключило соответствующее соглашение.

Анна Гречко