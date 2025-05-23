Доходы подмерзли

По итогам 2024 года компания «Татэнерго» зафиксировала снижение чистой прибыли почти в три раза — с 4,3 млрд до 1,4 млрд руб. Выручка организации за год увеличилась на 15,4% до 62,1 млрд руб. Одной из причин ухудшения финансовых показателей стал рост расходов на сырье, материалы, работы и услуги. Эксперт назвал результаты «Татэнерго» «смешанными», указав на Заинскую ГРЭС и Набережночелнинскую ТЭЦ как на убыточные активы компании. Для организации также могут возникнуть риски в связи с реализацией инвестпрограммы по реконструкции тепловых сетей с высоким износом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чистая прибыль «Татэнерго» в 2024 году снизилась на 68% до 1,4 млрд рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Чистая прибыль «Татэнерго» в 2024 году снизилась на 68% до 1,4 млрд рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Компания «Татэнерго» опубликовала финансовую отчетность за 2024 год. Согласно информации из Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИРБО), по итогам прошлого года чистая прибыль организации снизилась на 68% — с 4,3 млрд до 1,4 млрд руб. Показатель выручки увеличился на 15,4% — с 53,8 млрд до 62,1 млрд руб.

Валовая прибыль «Татэнерго» сократилась с 7,8 млрд руб. до 7 млрд руб., а управленческие расходы выросли с 1,8 до 2,1 млрд руб. Прибыль от продаж уменьшилась на 18,3% до 4,9 млрд руб., а прибыль до налогообложения — на 32,2% до 3,1 млрд руб. Поступления от продажи продукции и товаров увеличились с 53,6 млрд до 62,4 млрд руб., а поступления от арендных и лицензионных платежей — с 54,2 млн до 60,7 млн руб. Категория прочих поступлений составила 1,7 млрд руб., снизившись на 43,2%.

АО «Татэнерго» Компания «Татэнерго» с уставным капиталом 9,4 млрд руб., зарегистрированная в декабре 2001 года, занимается производством электроэнергии на территории Татарстана. Филиалы организации находятся в Казани, Нижнекамске, Набережных Челнах, Заинске, дочернее предприятие – в Бугульме.

Платежи «Татэнерго» поставщикам за материалы и услуги увеличились на 24,3% до 45 млрд руб., платежи для выплаты зарплат сотрудникам — на 22,3% до 8,7 млрд руб. Также был зафиксирован рост выплат процентов по долговым обязательствам (с 993,6 млн до 1,1 млрд руб.), налога на прибыль организаций (с 1,2 млрд до 1,5 млрд руб.).

Категория денежных потоков от инвестиционных операций уменьшилась на 64,7% до 1,2 млрд руб. Так, поступления от продажи внеоборотных активов сократились с 343,2 млн до 146,8 млн руб., от продажи долей участия — с 1,3 млрд руб. до 0, от возврата предоставленных займов и продажи ценных бумаг — с 362,7 млн до 78,6 млн руб. Рост показали только поступления дивидендов и процентов по долговым финансовым вложениям (почти в два раза: с 262,9 млн до 512,6 млн руб.), а прочие поступления упали на 59,2% до 444,7 млн руб.

Платежи «Татэнерго» на модернизацию и подготовку к использованию внеоборотных активов увеличились на 33,6% до 6,8 млрд руб., на приобретение акций — на 664,2% до 3,9 млн руб. Платежи для приобретения долговых бумаг снизились на 54,1% до 147,4 млн руб., платежи процентов по долговым обязательствам упали с 20,1 млн руб. до 0. По данным финансового отчета, в 2024 году компания получила займы на 1 млрд руб. и поступления от вкладов собственников на 665 млн руб.

Аналитик ФГ «Финам» Гордей Смирнов назвал результаты «Татэнерго» в 2024 году «смешанными». Эксперт отметил, что на падение прибыли от продаж и чистой прибыли повлиял опережающий рост себестоимости продаж на 19,8% до 55 млрд руб. Также одной из ключевых причин ухудшения финансовых показателей стало увеличение платежей поставщикам за сырье, материалы, работы и услуги на 24,3% до 45 млрд руб.

«В целом у компании сохраняются проблемы с убыточными активами, в частности, с Заинской ГРЭС и Набережночелнинской ТЭЦ», — считает Гордей Смирнов.

Заинская ГРЭС Заинская ГРЭС — одна из крупнейших электростанций в Татарстане. Необходимость модернизации объекта выросла после увеличения потребления электроэнергии. Изначально проект модернизации на 37 млрд руб. исключили из программы обновления старых мощностей после срыва поставок турбины General Electric (GE) из-за санкций. По новому сценарию модернизации планируется, что оборудование поставят «Силовые машины» и Уральский турбинный завод.

Господин Смирнов сообщил, что дополнительные риски для компании могут возникнуть в связи с реализацией инвестпрограммы, которая необходима из-за высокого износа тепловых сетей. Если «Татэнерго» привлечет на эти цели дополнительное долговое финансирование, то издержки организации могут увеличиться из-за высокой ключевой ставки. В пресс-службе «Татэнерго» на запрос «Ъ Волга-Урал» не ответили.

Как сообщал заместитель генерального директора «Татэнерго» Радик Галиуллин, износ сетей в Нижнекамске достиг 83%. На их полную реконструкцию потребуется 16 млрд руб. В Казани показатель износа сетей составляет 56%, в Набережных Челнах — 61%, в Заинске — 57%.

В октябре 2024 года «Татэнерго» получило 600 км сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в Нижнекамске. Ранее они принадлежали компании «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство». Передача произошла из-за высокого износа сетей и организации перед «Татэнерго» на сумму около 200 млн руб.

Одной из причин высокого процента износа теплосетей является величина тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). С 1 июля оплата ЖКУ в крупных городах Татарстана (Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Иннополис, Елабуга, Зеленодольск и др.) поднимется на 22,3%, а в других муниципальных образованиях — на 17,5%.

Весной этого года «Совет рынка» отклонил просьбу о двухлетней рассрочке штрафа 1,12 млрд руб. за отказ от модернизации Нижнекамской ТЭЦ-2. Объект принадлежит «Татнефти», однако с предложением обратилось «Татэнерго». В пояснительной записке компания указала, что единовременная выплата штрафа может повлечь банкротство ТЭЦ. Тогда эксперт оценил риски банкротства Нижнекамской ТЭЦ-2 как высокие. 50% теплоэнергии город получает от данной ТЭЦ.

В декабре 2024 года стало известно, что Правительство Татарстана в дополнение к федеральной программе модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры запустит республиканскую программу, для ее реализации планируется выделить 10 млрд руб. Введение новой программы объяснили необходимостью поэтапно решать «острые проблемы муниципальных образований в сфере ЖКХ».

Диана Соловьёва