В деле уральской блогерши Екатерины Улановой 200 эпизодов мошенничества

Уральской блогерше Екатерине Улановой предъявлено обвинение в 200 эпизодах по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сообщил в своем Telegram-канале депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Мещеряков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Расследование продолжается. Допроса ждут еще более 800 потерпевших. И это, не считая новых жертв. Таких у нас уже 63 человека по всей стране», — написал депутат Мещеряков.

Напомним, уголовное дело в отношении Екатерины Улановой было возбуждено в декабре 2023 года. По версии следствия, она совместно со своим мужем Алексеем Улановым обманным путем похищала деньги в особо крупном размере под предлогом оплаты поставок бытовой техники, мобильных телефонов и брендовых вещей в онлайн-магазине «Ulanova Бюро».

Алексей Уланов подозревался в соучастии в мошенничестве, однако уголовное дело в отношении него не было возбуждено из-за недостатка доказательств участия в мошенничестве. В отношении самой Екатерины Улановой введена процедура реструктуризации имущества. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

В производстве Арбитражного суда Свердловской области находится заявление налоговой о признании Алексея Уланова банкротом. Сумма исковых требований МИФНС России № 25 по региону составляет 10,8 млн руб.

Мария Шараева