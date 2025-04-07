ФНС подала иск к мужу блогерши Улановой о банкротстве на 10,8 млн рублей

В Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление МИФНС России № 25 по Свердловской области о признании супруга обвиняемой в мошенничестве блогерши Екатерины Улановой Алексея Уланова банкротом. Как следует из картотеки суда, сумма исковых требований составляет более 10,8 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как говорится в документах, заявление налоговой службы принято к производству. Рассмотрение обоснованности заявления в судебном заседании назначено на 3 июня.

Уголовное дело в отношении Екатерины Улановой по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено 1 декабря 2023 года. По версии следствия, она совместно со своим мужем Алексеем Улановым обманным путем похищала деньги в особо крупном размере под предлогом оплаты поставок бытовой техники, мобильных телефонов и брендовых вещей в онлайн-магазине «Ulanova Бюро».

Алексей Уланов подозревался в соучастии в мошенничестве, однако уголовное дело в отношении него не было возбуждено из-за недостатка доказательств участия в мошенничестве. В отношении самой Екатерины Улановой введена процедура реструктуризации имущества. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Мария Шараева