Павел Лях утвердился в должности главы тамбовской структуры «Газпрома»

Решениями общего собрания участников ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» и совета директоров АО «Газпром газораспределение Тамбов» на должность генерального директора обеих компаний назначен Павел Лях. К исполнению обязанностей он приступил 20 мая. Об этом сообщили в «Газпром межрегионгаз Тамбов».

Господин Лях закончил Тамбовское высшее военное командное училище химической защиты имени Н.И. Подвойского. Начал свою карьеру в газовом секторе в 2002 году, последовательно занимая различные должности в АО «Газпром газораспределение Тамбов» (ранее ОАО «Тамбовоблгаз»). До нового назначения в 2023–2025 годах был заместителем генерального директора по догазификации. 28 марта стал исполняющим обязанности гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов».

Его предшественник Роман Стефанов был задержан в начале марта вместе с также уже бывшим главой областного «Водгазхоза» Русланом Брагарником. Их отправили в СИЗО по обвинению в обороте наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). В конце апреля господина Стефанова отпустили под домашний арест, а господина Брагарника оставили под стражей до 10 июля.

Ульяна Ларионова