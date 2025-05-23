В Югре 26 пострадавшим от взрыва в доме, где готовился теракт, направят выплаты

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) 26 пострадавшим из-за взрыва в доме на ул. Промышленная, 9 в Ханты-Мансийске предоставят единовременные денежные выплаты, сообщил у себя в Telegram губернатор Руслан Кухарук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«На контроле также держу вопрос восстановления дома: на объекте выполнены все демонтажные работы, восстановлены межквартирные стены и внутренние перегородки, производится монтаж систем электро- и водоснабжения»,— сказал глава региона.

Напомним, инцидент произошел ночью 12 апреля. После начавшегося пожара спасатели эвакуировали 35 человек, огонь ликвидировали в 22:32 на площади 70 кв.м.

Позднее в отношении уроженца Украины и гражданина Беларуси возбудили уголовное дело за подготовку теракта. По версии следствия, они, являясь агентами украинских спецслужб, сделали взрывное устройство для совершения теракта. Задержанные планировали взорвать военнослужащего добровольческого батальона Минобороны России, который был участником специальной военной операции (СВО). 12 апреля при сборке устройства произошла непроизвольная детонация, из-за чего были разрушены две квартиры и ранены пять человек, включая фигурантов.

Ирина Пичурина